Assassin's Creed Valhalla: il nuovo spot tv italiano con protagonista Eivor

Mancano pochi giorni all'arrivo di Assassin's Creed Valhalla e per l'occasione Ubisoft ha pubblicato un nuovo spot tv in italiano del gioco con protagonista, ovviamente, il vichingo Eivor, protagonista dell'avventura.

Eivor si rivolge al pubblico spiegando le rinunce necessari per raggiungere una posizione di rilievo e ricorda brevemente il suo viaggio e la sua scalata al potere in una vita di sacrifici, combattimenti e violenza. Non vogliamo rovinarvi ulteriormente la sorpresa e dunque vi lasciamo alla visione del video che trovate qui sopra in apertura della notizia.

Assassin's Creed Valhalla sarà disponibile dal 10 novembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, lo stesso giorno il gioco uscirà su Xbox Series X e Xbox Series S mentre arriverà su PlayStation 5 il 12 novembre negli USA e il 19 novembre in Europa.

Abbiamo provato Assassin's Creed Valhalla a metà ottobre, ecco le impressioni del nostro Giuseppe Arace sulla nuova attesissima produzione targata Ubisoft: "non aspettatevi una rivoluzione da Valhalla: il nuovo capitolo della serie prosegue il corso iniziato con Origins, snellisce alcune dinamiche ruolistiche, si fa più violento e viscerale, e mette in campo la solita cura per la direzione artistica a cui la saga ci ha da sempre abituato."