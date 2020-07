Assassin's Creed Valhalla: nuovo video leak con 7 minuti di gameplay

Dopo il video leak di 30 minuti di Assassin's Creed Valhalla circolato online nei giorni scorsi, spunta in rete un'altra sequenza di gioco del kolossal vichingo di Ubisoft che mostra altri 7 minuti di scene di gameplay inedite.

In questa nuova sequenza di gioco, che supponiamo provenire dalla medesima build interna per sviluppatori ammirata nel precedente leak, possiamo osservare la protagonista Eivor alle prese con degli incarichi da compiere nell'Anglia.

Il filmato in questione ci permette di sbirciare tra le pieghe del sistema di combattimento e della stratificata progressione ruolistica del proprio alter-ego, con attività secondarie da svolgere, abilità da evolvere e sfide da affrontare per garantire la prosperità del proprio popolo.

Come accaduto con il precedente video di AC Valhalla, anche in questo caso possiamo notare delle formule ludiche e contenutistiche molto vicine a quelle dei precedenti due capitoli della saga, ovvero Origins e Assassin's Creed Odyssey, una continuità che, pur mostrando il fianco all'originalità, dovrebbe garantire un'esperienza di gioco estremamente ricca.

Per saperne di più su Assassin's Creed Valhalla, basterà attendere fino al 12 luglio e assistere al video gameplay "ufficiale" che sarà trasmesso nel corso dell'Ubisoft Forward: l'evento digitale del colosso videoludico francese potrebbe anche svelare la data di lancio dell'action GDR, attualmente prevista per un generico autunno 2020 su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e nella doppia versione nextgen rappresentata da PS5 e Xbox Series X.