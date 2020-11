Assassin's Creed Valhalla, occhio agli spoiler: la mappa trapela online, ed è enorme

A pochi giorni dall'uscita di Assassin's Creed Valhalla, sul portale di PowerPyx sono trapelate le schermate complete delle diverse sezioni di cui si comporrà l'enorme mappa del kolossal ruolistico a mondo aperto di Ubisoft.

Il leak in questione, già ripreso da diversi frequentatori del forum di ResetEra, sta facendo velocemente il giro della rete. Già in passato, i curatori di PowerPyx si sono contraddistinti per uno spoiler altrettanto grave sulla mappa completa di Red Dead Redemption 2, producendo anche in quel caso delle immagini scattate dalle schermate ingame.

Per non mostrare il fianco agli spoiler, naturalmente in questa sede evitiamo di proporvi gli scatti o qualsiasi informazione sensibile sulla storia o sui contenuti di AC Valhalla, ma ci limitiamo a riportarvi la notizia per dovere di cronaca e a riprendere le sole anticipazioni che confermano quanto svelato già in passato dagli sviluppatori.

Il leak della mappa di Assassin's Creed Valhalla ribadisce la suddivisione del titolo in cinque regioni, a loro volta divise in biomi e aree ben distinte, con una superficie totale di 140 chilometri quadrati: tale valore supera di poco i 130 chilometri quadrati di AC Odyssey. La grande differenza tra Odyssey e Valhalla è rappresentata però dalla superficie emersa, e quindi dall'area che i giocatori saranno in grado di esplorare: se nell'epopea greca di Kassandra e Alexios buona parte della mappa era coperta dalle acque, nell'avventura da vivere in compagnia del vichingo Eivor il mare occupa uno spazio decisamente inferiore.

Nel lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra ultima prova di Assassin's Creed Valhalla prima della recensione e dell'uscita del GDR medievale di Ubisoft, prevista per il 10 novembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, con la versione PS5 attesa per il 19 novembre.