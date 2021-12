Assassin's Creed Valhalla e Odyssey: Eivor e Kassandra al centro delle Crossover Stories

Nel corso dell'evento che ha svelato l'espansione L'Alba del Ragnarok con Odino, Ubisoft ha invitato tutti gli appassionati della serie a reinterpretare Eivor e Kassandra nelle Crossover Stories di Assassin's Creed Valhalla e Odyssey.

Sviluppato da Ubisoft Quebec in collaborazione con Ubisoft Montreal, il progetto di Assassin's Creed Crossover Stories permette ai fan di approfondire l'esperienza ed esplorare il legame tra gli eroi di AC Valhalla e Odyssey.

Le Crossover Stories si comporranno di due capitoli, il primo da fruire nella dimensione norrena di Valhalla e il secondo al Sole dell'Antica Grecia di Odyssey: ciascuna Storia propone nuove ambientazioni esplorabili e un canovaccio narrativo inedito, con missioni principali e secondarie da completare per addentrarsi ulteriormente nel già ampio lore di Kassandra ed Eivor.

Per accedere alla Storia di AC Valhalla "Un Incontro voluto dal Fato", bisognerà raggiungere il Livello 4 dell'Accampamento e aver completato la missione "Un Amico Saggio". Quanto alla Storia di AC Odyssey "Chi trova un Amico trova un Tesoro", sarà sufficiente aver completato il Capitolo 1 ed aver raggiunto Megaride. Assassin's Creed Crossover Stories sarà disponibile in via del tutto gratuita dal 14 dicembre, ma solo per chi possiede sia Odyssey che Valhalla sulla propria piattaforma d'elezione tra PC, Google Stadia, PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (Xbox One e Xbox Series X/S).

Per un approfondimento ulteriore, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok, l'enorme espansione che sarà disponibile dal 10 marzo su PC, console, Google Stadia e Amazon Luna.