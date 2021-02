Assassin's Creed Valhalla in offerta: nuovo prezzo scontato per il gioco Ubisoft

Assassin's Creed Valhalla Limited Edition è in offerta su Amazon.it nella sua versione per PlayStation 4 a prezzo ridotto: bastano 49.99 euro per portarsi a casa l'ultimo gioco della saga degli Assassini.

Le avanzate meccaniche RPG ti permettono di creare e far evolvere il tuo personaggio come preferisci e cambiare così il mondo che ti circonda. Stringi in ciascuna mano un'arma diversa, che sia un'ascia, una spada o uno scudo, e rivivi lo spietato stile di combattimento dei vichinghi. Naviga dagli scoscesi fiordi della norvegia fino agli incantevoli e minacciosi regni d'Inghilterra. Lancia assalti su larga scala contro le truppe e le fortezze sassoni per tutta l'inghilterra e guida il clan in attacchi a sorpresa dalla tua nave, razzia i territori nemici e offri le ricchezze depredate alla tua gente.

Assassin's Creed Valhalla Limited Edition costa 49.99 euro, questa versione esclusiva Amazon.it include oltre al gioco i contenuti extra Pacchetto Insediamento del Berserker, il DLC Lupo Destriero Hati e un Set di Rune. Assassin's Creed Valhalla per PS4 supporta l'aggiornamento gratis alla versione PlayStation 5, tutti i possessori del gioco possono scaricare a costo zero l'upgrade con le migliorie tecniche per la nuova console Sony, non ci sono invece differenze per quanto riguarda i contenuti tra le due versioni.