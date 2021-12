Assassin's Creed Valhalla, oggi un grande annuncio: L'Alba del Ragnarok è il nuovo DLC?

Dopo aver intrattenuto gli appassionati della saga con i DLC ambientati nella verde Irlanda e tra le vie di Parigi, Ubisoft è pronta a presentare ulteriori novità per Assassin's Creed: Valhalla.

Come promesso, infatti, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 13 dicembre, sarà trasmesso un appuntamento dedicato all'open world vichingo. La diretta, in particolare, prenderà il via alle ore 18:00 del fuso orario italiano. Per seguire questo nuovo evento a tema Assassin's Creed: Valhalla, sarà sufficiente dirigersi sulle pagine del Canale YouTube ufficiale di Assassin's Creed: per comodità, vi riportiamo direttamente in apertura a questa news il promemoria relativo alla diretta Ubisoft.

Da parte della software house francese non sono giunti troppi indizi in merito alla natura delle novità in arrivo, limitandosi a confermare che riguarderanno un viaggio oltre i confini di Midgar. Ad offrire - forse - maggiori informazioni, ci hanno però pensato rumor e indiscrezioni. In particolare, pare che da uno store online cinese siano emerse le caratteristiche principali di una nuova espansione di Assassin's Creed: Valhalla. Denominata "L'Alba del Ragnarok", quest'ultima dovrebbe rivelarsi particolarmente ambiziosa e longeva, pronta ad accompagnare i giocatori alla scoperta dell'apocalisse norrena.



Per saperne di più, ad ogni modo, non resta che attendere le poche ore che ci separano dalla speciale diretta dedicata all'epopea vichinga di Eivor.