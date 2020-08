Assassin's Creed Valhalla: in origine non era prevista la versione maschile di Eivor?

Come ormai ben saprete, in Assassin's Creed Valhalla non solo sarà possibile scegliere il sesso di Eivor all'inizio dell'avventura, ma si potrà anche effettuare il passaggio dalla versione maschile a quella femminile in qualsiasi momento tramite i menu di gioco.

Sembra però che in origine gli sviluppatori non avessero in mente di implementare nel gioco il doppio protagonista e che l'idea iniziale fosse quella di inserire la sola versione femminile di Eivor. A svelarlo è l'utente Twitter “Seiiki” Dell’Aria, il quale sostiene di aver collaborato in passato con Ubisoft per l'Assassin’s Creed Symphony e che in quell'occasione ha appreso da parte di alcuni membri del team di sviluppo queste informazioni.

Ecco di seguito i messaggi dell'utente:

"Una delle vittime delle molestie di Ash mi ha mostrato delle conversazioni che lo confermano, ma nessuno ne rimarrà sorpreso. Proprio come Syndicate, Origins ed odyssey, è partita dal team di sviluppo l'idea di inserire nel gioco esclusivamente la versione femminile del protagonista. I dirigenti hanno impedito che si procedesse in questa direzione e hanno obbligato il team ad inserire una versione maschile di Eivor, poiché una donna come protagonista secondo loro non avrebbe permesso al gioco di vendere. Non a caso ci si è poi concentrati sull'Eivor maschile in fase di marketing. La protagonista non si è vista all'annuncio di AC Valhalla e ci è voluto un po' per assistere alla sua presentazione."

Si tratta di affermazioni piuttosto forti e che, nel caso in cui dovessero rivelarsi vere, confermerebbero come i dirigenti di Ubisoft abbiano spesso costretto i team di sviluppo a modificare più o meno radicalmente i propri progetti pur di accontentarli. Stando alle ultime voci di corridoio, qualcosa di simile sarebbe accaduto anche al GDR su Re Artù di Avalon, che potrebbe non aver mai visto la luce per via delle decisioni di Serge Hascoet.

In attesa che emergano nuove informazioni sulla faccenda, vi ricordiamo che nelle ultime ore è stata confermata la possibilità di accarezzare gli animali in Assassin's Creed Valhalla.