Assassin's Creed Valhalla: pacchetto Insediamento Druidico gratis con Prime Gaming

Avete Assassin's Creed Valhalla e siete abbonati a Prime Gaming (servizio di Twitch anche incluso in Amazon Prime)? Allora potete affrontare il nuovo DLC L'Ira dei Druidi con stile, sbloccando gratuitamente il nuovo Pacchetto Insediamento Druidico.

Fino al 16 agosto 2021, potete riscattare gratis il Pacchetto Insediamento Drudico dirigendovi a questo indirizzo, effettuando il login con il vostro account Twitch iscritto a Prime Gaming (se non l'avete ancora fatto, potete usufruire di un periodo di prova gratuito a Prime Gaming di 30 giorni) e cliccando sul pulsante "Riscatta Ora". All'interno del pacchetto gratis troverete il Pacchetto Insediamento Corvo Nero, il Pacchetto Insediamento mistico e cinque Booster Esperienza da un'ora.

Per ottenere i contenuti di gioco gratuiti dovete anche collegare l'account Twitch Prime Gaming all'account Ubisoft Connect che utilizzate per giocare ad Assassin's Creed Valhalla, una procedura che, se non l'avete già fatta in passato, parte in automatico dopo aver premuto il pulsante "Riscatta Ora". Una volta completata la procedura, la consegna verrà effettuata in-game entro 24 ore: per utilizzare gli oggetti è necessario aver raggiunto l'Inghilterra e sbloccato l'insediamento.

Assassin's Creed Valhalla, ricordiamo, è disponibile all'acquisto per PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna e PC via Epic Games Store e Ubisoft Connect. Gli upgrade a PS5 e Xbox Series X|S sono gratis se possedete le rispettive edizioni PS4 e Xbox One.