Assassin's Creed Valhalla paragonato a God of War: interviene Cory Barlog

L'annuncio di Assassin's Creed Valhalla ha finalmente messo un fine alle indiscrezioni e alle speculazioni degli ultimi mesi, confermando una volta per tutte il setting norreno all'epoca dei Vichinghi. Come prevedibile, in molti hanno subito cominciato a paragonarlo con un altro celebre gioco che ne condivide l'ambientazione, God of War.

Ubisoft non sembra affatto preoccupata dal paragone: "God of War è grandioso, l'ho giocato", ha affermato il narrative director Darby McDevitt ai microfoni di GameSpot. "È fantastico, ma non direi di essere preoccupato, perché la maggior parte dei giochi quando affrontano questo argomento spingono forte sulla mitologia. Quindi questa è la caratteristica principale di God of War: lo giochi sapendo di poter prendere a pugni in faccia Baldur, incontrare tutti questi personaggi e viaggiare in ambientazioni fantastiche".

Assassin's Creed Valhalla parlerà della cultura nordica in maniera differente: "Pochi giochi trattano l'esperienza Vichinga dal punto di vista storico. [...] desideriamo davvero farvi vivere le ere buie dell'Inghilterra, esplorare le rovine dei Romani lasciate lì 400-500 anni prima, oltre ai resti delle tribù britanniche che sono ancor più antiche e dei Pagani Sassoni prima che si convertissero alla Cristianità".

Le dichiarazioni hanno attirato l'attenzione di Cory Barlog, il director di God of War. Il creativo ha condiviso l'intervista e ha aggiunto: "Nessuno dovrebbe essere preoccupato. I miti sono in giro da tantissimo tempo e continueranno ad esserlo nelle ere che verranno, fornendo a innumerevoli creativi del materiale molto profondo al quale attingere - a patto che sacrifichino un occhio per la conoscenza (chiaro riferimento al mito di Odino e Mimir, NdA). Sono davvero emozionato all'idea di giocare ad Assassin's Creed Valhalla quando sarà disponibile".

Assassin's Creed Valhalla, ricordiamo, verrà lanciato alla fine di quest'anno su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia e PC (via Uplay ed Epic Store). Ad oggi son ostate annunciate le Gold, Ultimate e Collector's Edition di Assassin's Creed Valhalla, oltre alla Drakkar Edition esclusiva di GameStop.