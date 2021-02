Assassin's Creed Valhalla, patch 1.1.2 disponibile: Razzie Fluviali e tanti bug risolti

Come promesso nella giornata di ieri, Ubisoft ha messo a disposizione il nuovo aggiornamento 1.1.2 per Assassin's Creed Valhalla, che offre una serie di contenuti gratuiti per tutti i giocatori, tra cui una nuova modalità e nuove abilità, e risolve una lunga lista di bug.

Dimensioni Patch 1.1.2

Xbox Series X|S: circa 19,53 GB

Xbox One: circa 15,27 GB

PlayStation 5: circa 11,18 GB

PlayStation 4: circa 10,23 GB

PC: circa 18,04 GB

La più grande novità del nuovo aggiornamento di Assassin's Creed Valhalla è indubbiamente rappresentata dalle Razzie Fluviali, un'aggiunta permanente e rigiocabile. Le razzie sono impegnative e prevedono mappe e ricompense uniche in cui potete cimentarvi senza interferire con la progressione del gioco principale né con le alleanze in Inghilterra. Al contrario della modalità di raid originale, il gruppo di assalto può essere perso temporaneamente se non lo rianimate durante il raid. Nelle Razzie Fluviali potete reclutare un'orda di Jomsviking (composta da altri giocatori online) guidati dal Luogotenente Jomsviking e usare una nuova nave lunga esclusiva completamente personalizzabile, la cui stiva può essere migliorata per permettere il trasporto di più materiale ottenuto dalle Razzie Fluviali. La Jomsviking può essere potenziata su tre livelli nella Stagione 1. Potete accedere alle Razzie Fluviali dopo aver completato uno dei primi archi narrativi in Inghilterra, che sia il Grantebridgescire o il Ledecestrescire, costruito l’accampamento e reclutati i Luogotenenti Jomsviking. Ci penserà Vagn, un nuovo PNG, ad introdurvi alla modalità.

L'Update 1.1.2 di Assassin's Creed Valhalla porta con sé anche nuove abilità e ricompense:

L’Armatura di San Giorgio e la Grande Spada

3 nuove Abilità nascoste nei monasteri

2 nuove costruzioni per l’accampamento

Un nuovo set per la nave lunga e oggetti cosmetici

Con questo aggiornamento Ubisoft ha inoltre risolto una lunga serie di bug che inficiavano l'esperienza e la progressione di un grande numero di videogiocatori. Tra i tanti, sono state risolte le criticità nelle fasi di pesca, svariati problemi alla grafica, alle animazioni, all'audio e all'interfaccia, e gli errori che impedivano il completamento delle missioni Assalto alle mura, L'allegra banda di Sherwood, Portare la fiaccola, Stremati dalla guerra, Famiglia allargata e molte, moltissime altre. Vi consigliamo di consultare il changelog ufficiale per un quadro completo.