Assassin's Creed Valhalla Patch 1.3.1: spada corta, difficoltà incubo e altro ancora!

Dopo aver delineato i piani a medio termine per l'inesauribile supporto post-lancio di Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft è tornata alla carica per svelare i primi dettagli sul grande Update 1.3.1, la cui pubblicazione è stata fissata per martedì 7 settembre.

"Non possiamo ancora rivelare tutto, ma il prossimo aggiornamento di gioco potrebbe includere oppure no i seguenti contenuti", hanno cripticamente dichiarato i responsabili social della casa francese su Twitter. Tra i contenuti elencati figurano ben tre nuove mappe per la modalità Razzie Fluviali, la difficoltà Incubo per il combattimento, tre nuove abilità per Eivor e una serie di nuovi equipaggiamenti e armi, tra le quali dovrebbe essere inclusa anche una Spada Corta: un'altra gradita aggiunta all'arsenale, che nel corso di quest'estate aveva già visto il debutto delle spade a una mano.

L'impressione è che ci sia ancora molto altro in serbo per i giocatori con il Title Update 1.3.1: per fortuna, l'attesa non sarà lunga! Ne approfittiamo per ricordarvi che la recente roadmap di Ubisoft prevede anche la pubblicazione del Title Update 1.3.2 e di un'espansione gratuita per Assassin's Creed Valhalla, entrambi previsti per l'autunno.