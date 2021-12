Assassin's Creed Valhalla: Patch 1.4.1 disponibile, Crossover Stories anche in Odyssey

Come promesso, oggi Ubisoft ha pubblicato la nuova, importante Patch 1.4.1 per Assassin's Creed Valhalla, che ha messo a dieta il gioco, ha introdotto una serie di migliorie e lanciato una Storia Crossover. Scopriamo tutti i dettagli.

La Patch 1.4.1 è molto grossa - varia da 39 a 77 GB, in base alla piattaforma - tuttavia dopo l'installazione garantirà una riduzione considerevole della dimensione complessiva di Assassin's Creed Valhalla, permettendo ai dischi di archiviazione di console e PC di tirare un sospiro di sollievo. In aggiunta a ciò, introduce nuove opzioni per la regolazione della difficoltà in combattimento e durante le fasi stealth, prepara il gioco al Festival di Yule che si svolgerà dal 16 dicembre al 6 gennaio e, soprattutto, lancia la Storia Crossover "Un incontro voluto dal fato".

Le Storie Crossover sono dei nuovi contenuti annunciati da Ubisoft nella giornata di ieri, che esplorano i legami tra Eivor e Kassandra, con nuove ambientazioni da esplorare e una ricca trama inedita. In "Un incontro voluto dal fato" di Assassin's Creed Valhalla, Eivor raggiungerà l'isola di Skye per indagare sulla causa dei terribili incubi che sembrano essere provocati da una sua conoscenza. È lì che incontrerà Kassandra e affronterà la leggendaria Misthios. Per giocarla bisogna aver raggiunto il livello 4 dell'insediamento e aver completato la missione "Una saggia amica", in cui Eivor aiuta Valka a stabilirsi a Ravensthorpe. Contestualmente è stata lanciata anche la Storia Crossover "Chi trova un amico trova un tesoro" in Assassin's Creed Odyssey, che vede Kassandra o Alexios impegnati con un Frutto dell'Eden.

Un piacevole diversivo in vista del lancio dell'espansione L'Alba del Ragnarok, che avverrà il 10 marzo del 2022. I possessori di Assassin's Creed Valhalla che la preordinano hanno diritto allo sblocco immediato del Pacchetto del Crepuscolo.