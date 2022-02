Assassin's Creed Valhalla: Patch 1.4.2 e Achievement de L'Alba del Ragnarok disponibili

Come promesso ieri, Ubisoft ha lanciato il Title Update 1.4.2 per Assassin's Creed Valhalla, la cui dimensione varia da piattaforma a piattaforma, spaziando dai soli 2,5 GB su PS5 agli oltre 11 GB del PC.

La patch si limita a risolvere un problema che causava la scomparsa di alcune texture in HD a Skye Island e nelle mappe dei Raid Fluviali della Stagione 1, e ad aggiungere il supporto a tre nuovi pacchetti destinati ad arrivare nel negozio in-game nelle prossime settimane, tutti visibili nella galleria in fondo a questa notizia: il Lunar New Year Pack (15 febbraio), il Moonlight Weapons Pack (3 marzo) e il Dragon Knight Pack (22 marzo).

Mentre sui server delle differenti piattaforme arrivava la Patch 1.4.2, in rete spuntava la lista degli Obiettivi della massiva espansione L'Alba del Ragnarok, destinata ad arrivare sugli scaffali digitali il prossimo 3 marzo. Sono 9 gli Achievement previsti, di cui 3 segreti, per un totale di 260 punti Gamerscore. Su PlayStation, PC e Stadia verrà messa a disposizione una lista identica, chiaramente riadattata ai sistemi delle singole piattaforme (su PS4 e PS5 ci saranno trofei di rarità differente). Ai giocatori de L'Alba del Ragnarok spetteranno compiti come l'esplorazione dei territori, la scoperta di determinati luoghi, prove di abilità specifiche e il completamento della campagna: se volete, potete consultare la lista degli Achievement de L'Alba del Ragnarok su True Achievements.