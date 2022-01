Assassin's Creed Valhalla: la patch 1.4.2 arriva la prossima settimana?

Assassin's Creed Valhalla potrebbe presto ricevere un nuovo aggiornamento: è quanto emerge dal database del PlayStation Store, nel quale sono stati trovati dei riferimenti al Title Update 1.4.2.

La scoperta è ancora una volta merito di PlayStation Game Size, che da molti mesi scandaglia il database del negozio digitale di Sony tenendoci costantemente aggiornati sui suoi movimenti. Il curatore del profilo Twitter ha scovato dei chiari riferimenti all'update 1.4.2 di Assassin's Creed Valhalla, dunque il suo arrivo potrebbe essere previsto nel corso della prossima settimana. Sempre secondo PlayStation Size, il peso dovrebbe essere in un ordine di grandezza "medio-grande".

Ubisoft non ha ancora effettuato annunci, dunque non possiamo esserne certi, tuttavia con le tempistiche ci siamo. L'ultimo importante aggiornamento, la Patch 1.4.1 di Assassin's Creed Valhalla, è arrivata lo scorso 14 dicembre portando con sé le nuove Crossover Stories e il Festival di Yule, mentre la Patch 1.4.1.2, giunta dopo le vacanze natalizie, ma non ha fatto altro che correggere un problema con il suddetto festival.

Cosa introdurrà la nuova Patch 1.4.2? La lista dei problemi irrisolti è ancora piuttosto lunga (alcuni sono persino emersi dopo la 1.4.1.2), dunque qualsiasi fix sarebbe ben accetto. Qualche giocatore ha ipotizzato l'introduzione di nuove Sfide di Maestria, che rappresenterebbero un bel diversivo in attesa dell'uscita dell'espansione L'Alba del Ragnarok, ma è ancora tutto da vedere.