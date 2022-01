Assassin's Creed Valhalla, la Patch 1.4.2 esce domani: novità e peso di tutte le versioni

I rumor circolati lo scorso weekend si sono rivelati veritieri, la patch 1.4.2 di Assassin's Creed Valhalla è davvero dietro l'angolo. La pubblicazione è fissata per domani martedì 1° febbraio: scopriamo assieme tutte le novità dell'aggiornamento e il suo peso su ogni piattaforma.

Assassin's Creed Valhalla | Title Update 1.4.2

Xbox Series X|S: 6,6 GB

Xbox One: 5,1 GB

PlayStation 5: 2,5 GB

PlayStation 4: 3,03 GB

PC: 11,08 GB

Come avete avuto modo di vedere, il peso del Title Update cambia in maniera notevole da piattaforma a piattaforma, variando dai soli 2,5 GB su PS5 agli 11 GB del PC. Qualsiasi sia il vostro dispositivo da gaming, potete aspettarvi un unico sostanziale intervento, ossia la risoluzione di un problema che causava la scomparsa di alcune texture in HD. Gli altri, molteplici bug segnalati dai videogiocatori, a quanto pare, dovranno continuare ad attendere.

In aggiunta a ciò, l'aggiornamento 1.4.2 introduce il supporto a tre nuovi pacchetti destinati ad arrivare nel negozio in-game nelle prossime settimane: il Lunar New Year Pack in uscita il 15 febbraio, il Moonlight Weapons Pack previsto per il 3 marzo e Dragon Knight Pack fissato per il 22 marzo. Trovate un'anteprima degli oggetti inclusi nella galleria in calce a questa notizia.