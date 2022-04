Assassin's Creed Valhalla Patch 1.5.2: quali bug saranno corretti?

Assassin's Creed Valhalla è un gioco incredibilmente vasto, per questo motivo è facile imbattersi in bug ed imperfezioni. Ubisoft si è sempre impegnata duramente per risolvere ogni minimo problema, tuttavia l'avventura vichinga è anche in continua espansione: ciò significa che spuntano periodicamente nuovi guai!

Nella giornata di ieri 29 aprile, Ubisoft ha aggiornato la lista dei problemi noti di Assassin's Creed Valhalla per tenere tutti i propri giocatori correttamente informati sui progressi compiuti e per fornire loro un'anticipazione sui bug che verranno risolti con il Title Update 1.5.2, atteso in un giorno non ancora specificato del mese di maggio.

Problemi che saranno risolti con il Title Update 1.5.2

Missioni: Ivarr non si muove durante la quest "King Killer";

Espansione L'Assedio di Parigi: impossibile individuare Toka nella missione "Majesty in the Dark";

Espansione L'Alba del Ragnarok: i nemici Shapeshifter nel Wolf Pack di Ljethr possono scomparire;

Espansione L'Alba del Ragnarok: i giocatori possono bloccarsi durante le indagini nella missione "Finding Fritjof". Per il momento, è possibile aggirare il problema utilizzando il viaggio rapido e ritornando sul luogo della quest;

Espansione L'Alba del Ragnarok: Tyra può bloccarsi nella missione "Finding Fritjof" dopo essersi imbattuta nella pattuglia di Muspel;

Eventi del mondo: gli NPC in "Deviled Water" possono bloccarsi nel porto. Completare la quest "A Friend Out of Hell" e ricevere una nuova lettera può risolvere il problema.

A questi vanno ad aggiungersi molti altri bug (in larga parte emersi nei contenuti più recenti, ossia L'Alba del Ragnarok e Sfide di Maestria parte 2) che attualmente si trovano sotto investigazione e che non hanno ancora ricevuto una data di risoluzione. Trovate la lista completa sul forum di Ubisoft.

Ne approfittiamo per ricordarvi che in questi giorni si sta svolgendo il Festival di Ostara e che, secondo la più recente roadmap di Assassin's Creed Valhalla, a maggio arriverà anche una nuova funzionalità, l'Armeria.