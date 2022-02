Assassin's Creed Valhalla, la Patch 1.5 è in arrivo: cosa possiamo aspettarci?

Ubisoft è silenziosa, ma i movimenti del database del PlayStation Store non mentono: sui server dell'infrastruttura di casa Sony è appena stata caricata la patch 1.5 di Assassin's Creed Valhalla, ciò significa che possiamo aspettarci la sua pubblicazione nel corso dei prossimi giorni.

In mancanza di un annuncio ufficiale, non possiamo sapere con certezza assoluta quando verrà pubblicata. Ubisoft Montreal, tuttavia, solitamente predilige il martedì, dunque è possibile che il giorno prescelto sia il 22 febbraio.

Quali contenuti possiamo aspettarci? In questo caso, possiamo fare diverse speculazioni. La dicitura 1.5 sta ad indicare un aggiornamento importante, quindi è possibile che Ubisoft si stia preparando a lanciare un nuovo evento stagionale o quantomeno una grossa aggiunta contenutistica. Ad esempio, il Title Update 1.4 dello scorso novembre diede il via alla Stagione 4 e al Festival di Oskoreia. È altrettanto probabile che la Patch 1.5 sia destinata ad aggiungere il supporto alla grande espansione L'Alba del Ragnarok, in arrivo in Assassin's Creed Valhalla il 10 marzo 2022, oppure alla Complete Edition recentemente apparsa del database del Microsoft Store.

Diamo per scontati, inoltre, dei fix ai problemi di progressione che ancora affliggono il gioco. Uno di essi, emerso molto recentemente, impedisce la progressione nell'ambito della missione Tempesta in Arrivo (A Brewing Storm), causando un bel grattacapo a molti videogiocatori. Voi cosa vi aspettate dal Title Update 1.5?