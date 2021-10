Assassin's Creed Valhalla: una patch da 20GB, in attesa del Discovery Tour Viking Age

Ubisoft si prepara a lanciare domani martedì 5 ottobre, a partire dalle ore 14:00 italiane, il nuovo Title Update di Assassin's Creed Valhalla. La fase di download non sarà esattamente una passeggiata, dal momento che l'aggiornamento pesa ben 20GB.

A dispetto della cifra piuttosto impegnativa, sembra che la patch non apporti nell'immediato delle particolari novità a livello contenutistico. Al contrario, l'update si limita a rettificare il funzionamento delle abilità aggiunte post-lancio, le quali dovrebbero ora influenzare correttamente le statistiche di Eivor. Oltre a questo, l'aggiornamento modifica il menu delle difficoltà per rendere più chiara ciascuna delle opzioni, inoltre migliora i filtri del menu e risolve una serie di bug game-breaking.

Interventi utili a migliorare la quality of life del gioco, ma che di certo non giustificano i 20GB da scaricare. Questi, infatti, sono dovuti alla preparazione del Discovery Tour: Viking Age che verrà introdotto a tutti gli effetti il 19 ottobre. Il DLC educativo permetterà ai più curiosi di esplorare e interagire con la storia e la cultura del mondo dell’Epoca Vichinga, che ebbe luogo nella Norvegia e nell’Inghilterra del nono secolo. Per ulteriori dettagli sul Title Update 1.3.2 vi rimandiamo al changelog completo.

Ubisoft ha recentemente pubblicato la roadmap aggiornata di Assassin's Creed Valhalla, che sembra lasciare aperte le porte per l'arrivo di un'espansione autunnale.