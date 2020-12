Assassin's Creed Valhalla già pensa al futuro: primi dettagli sull'update di febbraio

Dopo aver dato ufficialmente il via alla Stagione di Yule in Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ha rivolto la sua attenzione al futuro e ha svelato i primi dettagli previsti nel prossimo grande aggiornamento del gioco, fissato per il mese di febbraio 2021.

La prima grande iniziativa della Stagione di Yule, chiamata Festival di Yule, vi terrà impegnati con tanti contenuti gratis fino al prossimo 7 gennaio. La stagione, tuttavia, proseguirà fino al mese di marzo, quindi ha tante altre cose in serbo per tutti voi. Tra le tante, sono previste:

Razzie fluviali : una nuova modalità di gioco basata sulla meccanica principale delle razzie, che offrirà un’esperienza ancora più dinamica, impegnativa e altamente rigiocabile. Le razzie fluviali si baseranno principalmente sul reclutamento dei vichinghi di Jomsborg, un'opzione per l'ingaggio dei vichinghi di Jomsborg degli amici online per formare un proprio equipaggio. La modalità Razzie fluviali offrirà maggiori ricompense e diversi livelli di difficoltà;

I ranghi per i vichinghi di Jomsborg : nella Stagione di Yule, un aggiornamento alla funzionalità dei vichinghi di Jomsborg consentirà loro di guadagnare PE e salire di rango. Maggiore sarà il rango e più argento si otterrà quando i propri vichinghi di Jomsborg saranno reclutati dagli altri giocatori;

Nuove abilità e ricompense aggiuntive: maggiori dettagli saranno svelati in seguito.

Il futuro di Assassin's Creed Valhalla si prospetta davvero roseo. Con il sistema delle stagioni, Ubisoft punta ad espandere l’esperienza post-lancio del gioco nel corso del 2021 focalizzandosi in particolar modo sul gameplay e sull’evoluzione dello scenario.