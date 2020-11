Assassin's Creed Valhalla: qualcuno pensi ai bambini! Un collage sui volti più innaturali

L'innaturale e, per certi versi, inquietante fisionomia dei volti dei PNG più giovani che popolano la dimensione ruolistica di Assassin's Creed Valhalla è al centro dell'ultimo dibattito alimentato sui social da chi, come i giornalisti di Game Informer, si interrogano sulla bruttezza dei bambini del kolossal Ubisoft.

Tra menti deformi, labbra rientranti, sguardi agghiaccianti e colli sproporzionati, in rete si moltiplicano le segnalazioni di chi esorta gli sviluppatori di AC Valhalla a migliorare l'aspetto dei personaggi non giocanti più giovani e porre fine, così facendo, a questo circo degli orrori.

Di tutte le testimonianze raccolte sui social, la più rappresentativa (e spaventosa) è certamente quella di KrutToppen: l'utente di Reddit ha infatti realizzato un collage con alcuni dei volti più inquietanti incrociato da Eivor tra una scorribanda vichinga e una razzia nell'Anglia medievale.

Ricollegandosi al collage del redditor, la redattrice di Game Informer Liana Ruppert ci offre la sintesi perfetta della situazione vissuta da chi sta avendo la sfortuna di assistere a questo genere di errori o mancanze di programmazione: "In quel collage, alcuni bambini non sono poi così male. Certo, quello in mezzo sembra che stia cercando di risucchiarmi l'anima attraverso il monitor e la cosa non mi va tanto a genio".

Che sia questo il motivo per cui il Maestro dell'Horror John Carpenter va pazzo di Assassin's Creed Valhalla? Scherzi a parte, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla, con tutte le considerazioni e i giudizi di Giuseppe Arace su quella che, bambini indemoniati a parte, rappresenta una delle opere più divertenti e stratificate di Ubisoft.