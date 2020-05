Assassin's Creed Valhalla, perché Eivor porta la lama celata al contrario?

AC Valhalla vedrà il ritorno dell'arma più iconica della saga: la lama celata. Abbiamo già appreso il funzionamento delle meccaniche stealth in Assassin's Creed Valhalla, ma in questa sede vogliamo concentrarci su un particolare dettaglio estetico: perché Eivor indossa l'arma "al contrario", con la parte affilata sull'avambraccio superiore?

Non tutti i fan del franchise, forse, sanno che le origini della lama celata risalgono al V secolo a.C. in Persia. L'introduzione di quest'arma è da attribuire al persiano Dario, che la utilizzò per uccidere Serse. Anche Dario, che possiamo considerare praticamente un proto-Assassino, portava la lama sulla parte superiore dell'avambraccio.

La risposta, insomma, potrebbe non essere così scontata, a meno che non abbiate giocato "L'eredità della prima lama": si tratta del primo contenuto aggiuntivo di Assassin's Creed Odyssey, e ci mostra che la progenie di Dario darà vita al ceppo egiziano da cui discende Aya, la moglie del protagonista di Assassin's Creed Origins. La trasformazione della lama celata avvenne solo alcuni secoli più tardi, in Egitto, quando passò nelle mani di Aya e Bayek, i due fondatori ufficiali della Confraternita. Da allora lo strumento assunse l'aspetto che tutti conosciamo (cioè con la parte affilata posta nella parte inferiore della polsiera). Ma allora perché la Confraternita vichinga, 800 anni dopo, decise di tornare all'estetica di Dario?

È possibile anzitutto che l'evoluzione della lama celata abbia conosciuto storie e tempi diversi a seconda delle zone del mondo in cui si è diffusa. Inoltre non conosciamo appieno i trascorsi di Dario, ed è possibile che il persiano abbia viaggiato il lungo e in largo (come accaduto a molti grandi mentori del passato) e che sia approdato sulle coste norrene.

Voi cosa ne pensate? AC Valhalla ci racconterà i possibili legami tra il creatore della prima lama (Dario) e gli Assassini vichinghi?