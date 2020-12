Assassin's Creed Valhalla, perché sono tornati gli XP Booster? Ecco il probabile motivo

A differenza del suo diretto predecessore, Assassin's Creed Valhalla è arrivato sul mercato senza senza XP Booster, ossia quegli oggetti acquistabili con valuta reale volti a velocizzare l'ottenimento di punti esperienza. La vetrina in-game di Odyssey ne era munita fin dal lancio, e non mancò di attirare critiche da una certa frangia dell'utenza.

La scelta di non inserirli in Valhalla era stata accolta con piacere dagli stessi giocatori, ma il loro entusiasmo è durato poche settimane. Con la recente patch 1.1.0, gli XP Booster hanno fatto la loro comparsa anche nel più recente capitolo della saga degli Assassini. Con 1000 Crediti Helix (l'equivalente di 10 euro), è possibile ad esempio ottenere un bonus del 50% all'esperienza per tutta la durata dell'avventura.

Come mai Ubisoft ha cambiato idea così in fretta? La casa francese non ha rilasciato nessuna dichiarazione al riguardo ma, guardando il consueto report mensile sul mercato digitale stilato da SuperData, un'idea sulle motivazioni ce la siamo fatta. La compagnia rivela che nel mese di novembre Assassin's Creed Valhalla ha venduto ben 1,7 milioni di copie digitali, in crescita del 50% rispetto ai risultati conseguiti da Odyssey due anni fa. Nonostante il maggior quantitativo di copie vendute, gli introiti del negozio in-game sono calati di un consistente 62%. Secondo SuperData, il crollo è molto probabilmente dovuto alla mancanza degli XP Booster. Evidentemente, nonostante siano molto criticati da alcuni giocatori, sono molto richiesti, e il calo delle microtransazioni potrebbe aver svolto un ruolo importante nella decisione di Ubisoft di reintrodurli.

Ne approfittiamo per segnalarvi che in Assassin's Creed Valhalla è cominciata la Stagione di Yule, che per ben tre mesi terrà impegnati i giocatori con tante attività e oggetti gratuiti.