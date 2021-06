Assassin's Creed Valhalla perde pezzi: il game director passa a EA Motive

Eric Baptizat, veterano di Ubisoft con 16 anni di esperienza dentro lo studio e in tempi recenti game director di Assassin's Creed Valhalla, ha abbandonato la software house francese per accasarsi ad EA Motive.

Ubisoft perde così uno dei suoi membri più longevi e che in passato si era già occupato di altri apprezzati episodi di Assassin's Creed, quali Black Flag e Origins. Secondo quanto riferito dal portale Axios, sembra che l'abbandono di Baptizat sia già avvenuto alcuni mesi fa e che avrebbe iniziato a lavorare per EA Motive già dallo scorso aprile. Il suo ruolo all'interno dello studio di Electronic Arts sembra essere quello di game director di un progetto non ancora annunciato. All'inizio dell'anno EA ha cancellato Gaia dopo oltre 5 anni di sviluppo: lo studio Motive è quindi ripartito con un progetto completamente nuovo che si spera possa vedere la luce sotto la supervisione di Baptizat.

Per Ubisoft si tratta di un'altra partenza illustre avvenuta nell'ultimo anno, dopo l'uscita di scena di altri esponenti di spicco quali Alexandre Parizeau, Ashraf Ismail, Charlie Guillemot e Remi Pellerin. Nonostante abbia perso il suo game director, le avventure di Eivor continuano ad ampliarsi sempre di più: Assassin's Creed Valhalla avrà altre espansioni nel 2022, in attesa intanto di scoprire come si rivelerà L'Assedio di Parigi in arrivo durante questa estate.