Assassin's Creed Valhalla, Photo Mode inclusa dal lancio: prime immagini

L'avventura vichinga di Assassin's Creed Valhalla accompagnerà i videogiocatori in un viaggio nei luoghi più affascinanti del Nord Europa del nono secolo, dall'Inghilterra alla Norvegia. Panorami così belli meritano di essere immortalati, e per fortuna Ubisoft ci fornirà gli strumenti adatti allo scopo.

Pochi minuti fa la casa francese ha confermato in via definitiva che in Assassin's Creed Valhalla sarà inclusa la Modalità Fotografica fin dal lancio del gioco, fissato per il 10 novembre su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia, e per il 19 novembre su PlayStation 5. Le immagini allegate all'annuncio ci hanno inoltre fornito un assaggio delle opportunità che ci verranno concesse. Potremo spostare, ruotare e zoomare inquadratura a proprio piacimento, e intervenire su parametri come la profondità di campo, l'esposizione, il contrasto, la temperatura, la saturazione, il colore, il rumore, la vignettatura, il bloom e la nebbia. Ubisoft ha inoltre già rivelato che la Modalità Fotografica verrà aggiornata nel tempo, accogliendo migliorie di vario genere e nuove funzionalità.

Nella galleria in calce a questa notizia potete guardare degli screenshot che mostrano la modalità in azione. Un leak recente ha inoltre mostrato il negozio delle microtransazioni di Assassin's Creed Valhalla.