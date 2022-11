Assassin's Creed Valhalla presto su Steam? Indizi da Ubisoft Connect

A distanza di anni dall'addio di Ubisoft a Steam, qualcosa sembra muoversi in merito ad un possibile ritorno dei giochi della compagnia francese sulla piattaforma digitale di Valve. In particolare Assassin's Creed Valhalla potrebbe essere il primo dei giochi Ubisoft a fare il suo esordio in questa nuova versione.

A fornire indizi in tal senso è stato il servizio Ubisoft Connect, con alcune righe di codice riguardanti un'edizione Steam per l'avventura di Eivor comparse all'interno del suo database. Chiaramente per il momento si rimane nel semplice ambito delle ipotesi, tuttavia se davvero l'ultimo gioco principale di Assassin's Creed, pubblicato originariamente nel novembre del 2020, fosse in dirittura d'arrivo su Steam, non è da escludere che lo stesso percorso possa essere seguito anche da altre produzioni targate Ubisoft.

Considerato inoltre come Assassin's Creed sia il franchise che traina maggiormente i ricavi di Ubisoft, è lecito immaginare che, in caso di ritorno nel servizio Valve del colosso francese, siano proprio gli ultimi giochi della serie ad arrivare per primi su Steam.

In attesa di capire se davvero è in arrivo una nuova versione di Valhalla per PC, ricordiamo che Assassin's Creed Mirage è atteso per il 2023 su PC e console PlayStation e Xbox, con possibile uscita a maggio secondo gli ultimi rumor.