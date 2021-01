Assassin's Creed Valhalla al prezzo più basso di sempre, la nuova offerta Amazon

Assassin's Creed Valhalla è in offerta oggi su Amazon in versione Limited Edition, edizione esclusiva del rivenditore non disponibile presso altri negozi. Ecco il prezzo aggiornato in sconto, promo valida fino ad esaurimento scorte.

Scrivi la tua saga vichinga – le avanzate meccaniche RPG ti permettono di creare e far evolvere il tuo personaggio come preferisci e di cambiare così il mondo che ti circonda. Stile di combattimenti viscerale – stringi in ciascuna mano un'arma diversa, che sia un'ascia, una spada o uno scudo, e rivivi lo spietato stile di combattimento dei vichinghi. Un mondo aperto medievale – naviga dagli scoscesi e misteriosi fiordi della norvegia fino agli incantevoli ma minacciosi regni d'Inghilterra e oltre. Vivi la vita dei vichinghi: pesca, caccia, bevute da competizione e tanto altro. Guida razzie leggendarie – lancia assalti su larga scala contro le truppe e le fortezze sassoni per tutta l'inghilterra. Guida il tuo clan in attacchi a sorpresa dalla tua nave, razzia i territori nemici e Offri le ricchezze depredate alla tua gente.

Assassin's Creed Valhalla Limited Edition costa 49.99 euro, da segnalare come acquistando il gioco in versione PS4 (unica edizione in offerta) otterrete l'aggiornamento gratis con le migliorie next-gen per PlayStation 5, inoltre vi ricordiamo che la Limited Edition include alcuni bonus digitali come il pacchetto Insediamento del Berserker, il Lupo Destriero Hati e un Set di Rune.