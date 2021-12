Assassin's Creed Valhalla a prezzo stracciato su Google Stadia: l'offerta a tempo limitato

Google ha appena lanciato un'offerta irrinunciabile su Assassin's Creed Valhalla per Stadia. Dovete sbrigarvi però, dato che scade in giornata!

Con l'obiettivo di coinvolgere maggiormente la propria community, qualche giorno il gigante di Mountain View ha concesso ai giocatori l'opportunità di scegliere quale gioco scontare tra Assassin's Creed Valhalla e Far Cry 6. Ad aggiudicarsi il 70% dei quasi 20 mila voti del sondaggio è stata l'avventura vichinga, la quale è stata prontamente offerta a prezzo ridotto.

Assassin's Creed Valhalla per Stadia può ora essere acquistato a soli 17,49 euro, con un cospicuo sconto del 75% sul prezzo base di 69,99 euro. Attenzione però, l'offerta è estremamente limitata! Avete tempo fino alle 18:59 di oggi 11 dicembre per approfittarne. Se siete interessati, potete effettuare l'acquisto dall'app di Stadia per dispositivi mobili o recandovi sullo Stadia Store via web.

Se vi state avvicinando al servizio di cloud gaming di Google per la prima volta, vi consigliamo di consultare con attenzione i requisiti e di controllare che funzioni tutto a dovere sulla vostra rete casalinga prima di procedere all'acquisto di Assassin's Creed Valhalla: per farlo, potete provare i giochi free-to-play offerti sulla piattaforma, tra cui Destiny 2 e il nuovo Nine to Five.