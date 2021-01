Assassin's Creed Valhalla e la Prima Civilizzazione: i fan traducono il linguaggio Isu!

Nel speranza di svelare i segreti della Prima Civilizzazione di Assassin's Creed, i membri del fansite Access the Animus sono andati a caccia di indizi in AC Valhalla e, dopo una lunga ricerca, asseriscono di essere riusciti a tradurre il linguaggio degli Isu.

La notizia della scoperta del linguaggio perduto di Coloro che Vennero Prima viene ripresa anche da Darby McDevitt: dalle pagine dei suoi profili social, il direttore narrativo di Assassin's Creed Valhalla ha elogiato il lavoro svolto dal collettivo di Access the Animus e spiegato che "la lingua Isu è stata finalmente violata".

I membri del fansite hanno confezionato un video per ripercorre le lunghe tappe della ricerca condotta tra le pieghe digitali di AC Valhalla per decifrare i simboli "antidiluviani" rintracciati nella Collector's Edition del kolossal Ubisoft.

Per riuscire nell'impresa, il team di Access the Animus ha incrociato i dati ottenuti da Eivor nella dimensione a mondo aperto di Valhalla con i file parzialmente tradotti che si possono rintracciare sul PC di Layla. Utilizzando le traduzioni in-game di Antony Henry, i fan della saga di Assassin's Creed hanno così potuto tradurre i simboli dell'edizione per collezionisti di AC Valhalla, scoprendo una lingua dalla complessa struttura grammaticale e sintattica.

L'opera di traduzione della lingua dei Precursori, però, è appena iniziata e richiederà del tempo per essere completata, proprio in ragione della complessità delle analisi semantiche da dover svolgere sui simboli estrapolati da Assassin's Creed Valhalla e dal suo materiale promozionale, per tacere dei simboli Isu e nelle stringhe di codici presenti nei capitoli precedenti dell'epopea Ubisoft.