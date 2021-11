Assassin's Creed Valhalla e i problemi della patch 1.4: quando saranno risolti?

A quanto pare con la corposa patch 1.4 di Assassin's Creed Valhalla non sono arrivati solamente i nuovi contenuti, bensì anche una nuova serie di problematiche che in taluni casi influenzano negativamente l'esperienza dei milioni videogiocatori in giro per il mondo.

L'ultimo aggiornamento di Assassin's Creed Valhalla ha introdotto un bel po' di novità, tra le quali spiccano la Festa di Oskoreia, le nuove Tombe dei Caduti e ulteriori abilità per Eivor. Ben presto si sono moltiplicate in rete le segnalazioni dei videogiocatori, che hanno riscontrato dei problemi mentre partecipavano alle nuove attivotà.

I ragazzi di Ubisoft hanno già raccolto un feedback e delineato un piano d'azione, confermando che la patch 1.4.1 di dicembre correggerà i bug delle Tombe dei Caduti: parliamo della scomparsa dell'audio all'entrata delle caverne, della mancanza di alcuni effetti sonori legati agli artefatti, dei bug legati alla Visione di Odino e l'attivazione dell'animazione della caduta di Eivor (con conseguente desincronizzazione) che avviene quando si salva/carica una partita nella Grotta di Ghiaccio o quando s'interagisce con gli oggetti sotto al cubo.

Esistono poi una serie di problemi già identificati ma che sono ancora privi di una timeline per la risoluzione. Sono principalmente legati alla Festa di Oskoreia e tra di essi figurano l'impossibilità di muovere la telecamera all'uscita dal negozio o dopo aver accettato una quest di Oskoreia, la scomparsa di Dag e la conseguente impossibilità di completare la quest A Brewing Storm, la presenza indesiderata degli NPC sui percorsi delle gare, la scomparsa dei nemici nella seconda ondata della questi Veiled Threats e la possibilità non prevista di acquistare due volte la falce di Hel nel negozio di Norvid.

Ci auguriamo che Ubisoft risolvi questi problemi quanto prima, anche perché i giocatori ne stanno segnalando molti altri che non risultano essere presenti nella lista ufficiale fornitaci.