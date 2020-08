Assassin's Creed Valhalla: quest più profonde e legate alla trama

Assassin's Creed Valhalla sembra voler rivoluzionare la formula RPG su cui i due più recenti capitoli della saga si basavano e, secondo il narrative director del gioco Darby McDevitt possiamo aspettarci una gestione delle missione secondarie completamente diversa rispetto al passato.

Intervistato dai colleghi di GamingBolt, McDevitt ha spiegato che la formula su cui erano costruite le quest secondarie in Origin e Odissey non avrebbe funzionato nel contesto narrativo di Valhalla, vista la natura dei vichinghi, ostili e votati alla guerra. "Non riuscivamo ad immaginarci Eivor prendersi del tempo tra una razzia e l'altra per aiutare degli sconosciuti mosso semplicemente dall'altruismo. Quel tipo di gentilezza appartiene a Medjay, ad un mercenario, o più generalmente ad un eroe, ma sicuramente non ad un razziatore vichingo. La popolazione locale in primis sarebbe troppo sospettosa di Eivor."

Come abbiamo visto nella demo di Assasin's Creed Valhalla, Ubisoft ha presentato il protagonista come un colonizzatore e un guerriero. Sarebbe quindi strano che la nazione invasa si fidi fin da subito di un nemico, per questo McDevitt e il team di sviluppo hanno deciso di seguire un percorso diverso: "come squadra abbiamo deciso di cambiare la classica formula RPG in modo drastico, concentrandoci sul raccontare storie più lunghe, divise in archi narrativi, con poste in gioco più alte ed emotivamente più impattanti. Invece di vivere una storia principale e decine di storie secondarie i giocatori faranno esperienza di tante storie chiave, tutte con la carica epica paragonabile ad un lungometraggio"

Assissin's Creed Valhalla uscirà il 17 novembre, ma prima del lancio Ubisoft ha promesso un ulteriore approfondimento sul nuovo capitolo della saga dedicata alla guerra tra templari e assassini.