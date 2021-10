Assassin's Creed Valhalla: il prossimo grande DLC arriverà entro marzo 2022

Assassin's Creed Valhalla è il secondo gioco più redditizio nella storia di Ubisoft, come abbiamo appreso tramite i dati presenti nel nuovo report finanziario della compagnia d'Oltralpe.

Pur essendo un'esperienza single player, l'action RPG viene sostanzialmente trattato a mo' di game as a service da parte di Ubisoft, che in questi mesi non ha mancato di rimpinguare costantemente il pacchetto contenutistico del titolo. La tendenza non cambierà nel corso del 2022, dal momento che l'azienda ha confermato di avere intenzione di pubblicare una nuova ondata di contenuti stagionali.

Pur non avendo specificato date particolarmente precise, all'interno del report Ubisoft ha dato una vaga indicazione di quando il prossimo grande DLC di Assassin's Creed Valhalla verà ufficialmente distribuito.

"Abbiamo intenzione di lanciare grandi contenuti per il secondo anno di Assassin's Creed Valhalla, in particolare nella seconda metà dell'anno fiscale", è quanto leggiamo nel report. Il citato anno fiscale terminerà il 31 marzo 2022, quindi entro questa data si presume che la vociferata espansione Dawn of Ragnarok verrà pubblicata su tutte le piattaforme di riferimento.

Rimanendo in tema supporto post-lancio, Assassin's Creed Valhalla ha recentemente accolto la modalità Discovery Tour Viking Age, uno strumento utile per scoprire ancora più a fondo la storia e le affascinanti tradizioni dei popoli vichinghi ed anglosassoni.