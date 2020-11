Assassin's Creed Valhalla su PS4 e PS5: Trofei cross-gen con l'ultimo update

Con l'ultima patch che ha introdotto le modalità grafiche in Assassin's Creed Valhalla, gli sviluppatori di Ubisoft hanno implementato anche una delle funzionalità più richieste dai "completisti" che hanno iniziato l'avventura di Eivor su PlayStation 4 e la stanno proseguendo su PS5.

L'update 1.04 di Assassin's Creed Valhalla migliora infatti la compatibilità del titolo con la piattaforma Ubisoft Connect e si serve del nuovo servizio della casa francese per gestire in maniera unificata la progressione e lo sblocco dei Trofei. Le nuove impostazioni forniscono così un modo semplice per accedere su PlayStation 5 ai trofei precedentemente sbloccati su PS4.

Nonostante la gradita sorpresa rappresentata dal supporto cross-gen e dalla gestione unificata dei Trofei su console PlayStation, dal lancio dell'ultimo aggiornamento sono ormai diversi gli utenti che segnalano problemi con la patch PS5 di AC Valhalla. Dalle pagine del forum di ResetEra, ad esempio, in tanti riferiscono di essere incappati in problemi attivando la Modalità Performance, con cali imprevisti di framerate e un generale peggioramento delle prestazioni.

Speriamo quindi che Ubisoft intervenga al più presto per risolvere i problemi emersi con l'ultima patch. Nel frattempo, vi invitiamo a tuffarvi nelle atmosfere dell'ultimo kolossal ruolistico di Ubi leggendo la nostra guida con trucchi di Assassin's Creed Valhalla.