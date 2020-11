Assassin's Creed Valhalla su PS5: come fare l'aggiornamento gratis da PS4

Parte della line-up di lancio di PlayStation 5, Assassin's Creed: Valhalla è già disponibile sulle console di nuova generazione di casa Microsoft e si prepara ora a farsi strada anche su hardware Sony.

Come per altri titoli Ubisoft, l'acquisto della versione PlayStation 4 dell'epopea vichinga consente di procedere in maniera completamente gratuita ad un upgrade alla versione next gen del gioco. Il passaggio è possibile sia che si sia in possesso di una copia fisica sia che si sia acquistato Assassin's Creed: Valhalla in edizione digitale. Dopo aver correttamente impostato PlayStation 5, è ovviamente necessario attivarvi il medesimo account PSN utilizzato su PlayStation 4, così da poter aver accesso al proprio profilo personale.



In seguito, è necessario accedere al PlayStation Store e raggiungere la scheda dedicata alla produzione Ubisoft. Nella pagine legata all'avventura di Eivor, non procedete con la dicitura "Scarica" o potreste scaricare la versione PlayStation 4 per errore. Concentratevi invece sul lato destro dello schermo, dove è presente un'apposita icona dedicata all'upgrade alla versione PlayStation 5 di Assassin's Creed: Valhalla. Le dimensioni del file di gioco saranno più ampie rispetto a quello su PS4, con un volume di circa 84,55 GB.



Se state per avventurarvi nelle lande inglesi dell'open-world vichingo, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye trovate un'apposita guida per approcciarsi ad Assassin's Creed: Valhalla.