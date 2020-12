Assassin's Creed Valhalla su PS5: grafica tra RTX 2080 Super e RTX 3600 Ti, secondo DF

Nell'ultima analisi condotta da Digital Foundry sulla versione PS5 di Assassin's Creed Valhalla, il collettivo di giornalisti "tecnoludici" si è soffermato sulle performance del kolossal GDR di Ubisoft e su un raffronto tra la grafica ottenibile su console nextgen e l'esperienza offerta da un moderno PC gaming.

A conclusione dei test di DF sull'update1.0.4 di AC Valhalla per PS5 e Xbox Series X/S, Alex Battaglia e gli altri giornalisti legati ad Eurogamer.net hanno focalizzato le proprie attenzioni sulle versioni PlayStation dell'avventura vichinga.

In base alle analisi svolte da Digital Foundry, la configurazione PC che si avvicina maggiormente all'esperienza grafica offerta da Assassin's Creed Valhalla su PS5 prevede l'utilizzo di una GPU RTX 2080 Super o, in alternativa, del più recente modello di scheda video NVIDIA della Serie 30, ossia la GPU RTX 3060 Ti.

A parità di potenza di elaborazione offerta dalla CPU e dalla memoria RAM, e con l'ovvio utilizzo su PC di un SSD, le prestazioni grafiche ottenibili in AC Valhalla su PS5 e su di un PC con RTX 2080 Super o RTX 3060 Ti sembrano essere pressoché identiche. Impostando la risoluzione su 1440p, per poter "emulare" l'esperienza grafica di PS5 su PC occorre settare le ombre, i dettagli del mondo, la qualità delle texture, la profondità di campo e le texture dei personaggi su valori che oscillano tra Massimo e Molto Elevato.

Prima di lasciarvi al video in apertura di notizia, vi ricordiamo che di recente il Game Director di AC Valhalla, Eric Baptizat, ha discusso della visione nextgen di Ubisoft sugli open world. Per l'occasione, il rappresentante di Ubisoft ha offerto degli interessanti spunti di riflessione sull'evoluzione futura di questo particolare genere di esperienze videoludiche su cui la compagnia francese guarda con estrema attenzione, come rimarcato dal recente lancio dell'avventura fantasy di Immortals Fenyx Rising.