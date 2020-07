Assassin's Creed Valhalla su PS5 e Series X: comparto grafico limitato per via di PS4/One?

Si torna ancora a parlare di Assassin's Creed Valhalla, il nuovo ed atteso capitolo della serie Ubisoft in cui vestiremo i panni di un vichingo (o di una vichinga). La versione dimostrativa del gioco in versione PC è finita anche sotto l'occhio attento di Digital Foundry, che ne ha notato pregi e difetti.

Il team di esperti ha elogiato numerosi aspetti tecnici della versione provata come il sistema d'illuminazione, la cura riposta nella riproduzione delle ambientazioni e la fisica dell'acqua. Sembra però che tutto ciò non sia sufficiente per Digital Foundry dal momento che si teme che la versione PlayStation 5, così come quella Xbox Series X, non possa sfruttare al meglio caratteristiche come il Ray Tracing a causa della natura cross-gen del titolo e che la versione del gioco sulle macchine di prossima generazione, ancorata a 30 fotogrammi al secondo, non proporrà altro che un mero aumento di risoluzione e qualità delle texture.

Insomma, sembra che per vedere in azione i muscoli delle prossime console dovremo attendere un nuovo capitolo della serie, un po' come accaduto al debutto di PlayStation 4 e Xbox One con Assassin's Creed Black Flag, la cui differenza in termini tecnici con Unity si è fatta sentire.

Avete già visto il nuovo trailer di Assassin's Creed Valhalla dedicato interamente ad Eivor?