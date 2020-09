Assassin's Creed Valhalla PS5, Ubisoft conferma: girerà in 4K e 60fps come Xbox Series X

I rappresentanti di Ubisoft confermano che Assassin's Creed Valhalla su PS5 vanterà la stessa risoluzione e un framerate identico a quello della versione Xbox Series X.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di Eurogamer.de, i portavoce del colosso videoludico francese hanno ribadito che l'utenza PlayStation 5 potrà esplorare l'Anglia medievale di AC Valhalla giocando alla risoluzione nativa di 4K e con una frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo ancorata sui 60 frame al secondo.

L'appunto di Ubisoft, però, non offre ulteriori indicazioni sulla possibile presenza di ulteriori impostazioni grafiche che garantiscano agli emuli del vichingo Eivor l'opportunità di modificare la risoluzione e il framerate per aumentare il livello di dettaglio del mondo di gioco, agendo ad esempio sulla qualità dell'illuminazione o sulla definizione delle texture. In compenso, Ubi ha sottolineato che la versione PS5 di AC Valhalla sarà in grado di trarre vantaggio dall'SSD customizzato della console nextgen di Sony per abbattere i tempi di caricamento e dal chip audio 3D Tempest Engine per restituire all'utente un comparto sonoro più avvolgente.

Mentre aspettiamo di ricevere ulteriori informazioni sui preset grafici del nuovo kolossal free roaming di Ubisoft, vi rimandiamo al nostro approfondimento sul gameplay della demo di Assassin's Creed Valhalla e ricordiamo a chi ci segue che il titolo sarà disponibile dal 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e Xbox Series X/S, oltreché su PS5 a partire dal 19 novembre.