Assassin's Creed Valhalla su PS5 e Xbox Series X/S: l'analisi di DF dopo l'update 1.0.4

I risultati contraddittori ottenuti con la prima analisi su dove gira meglio AC Valhalla tra PS5 e Xbox Series X/S hanno spinto il collettivo di Digital Foundry a condurre un nuovo test sull'ultimo capitolo della saga di Assassin's Creed dopo aver aggiornato il titolo alla versione 1.0.4.

Il nuovo esame condotto dagli esperti "analisti tecnoludici" di DF riserva delle sorprese. L'introduzione della doppia modalità grafica in Assassin's Creed Valhalla, infatti, ha consentito ad Ubisoft di superare le criticità di lancio ravvisate soprattutto nelle versioni Xbox Series X e Series S.

Una volta applicata la patch 1.0.4, sulle ultime console Microsoft l'open world vichingo supera quasi del tutto il fastidioso fenomeno dello screen tearing e guadagna un framerate più elevato e stabile, con tutti i benefici in termini di gameplay che possiamo facilmente immaginare. Come sottolinea Digital Foundry, però, tali miglioramenti sono avvenuti anche a fronte di una riduzione del valore minimo raggiungibile dalla risoluzione dinamica del gioco, che su Xbox Series X passa da 1440p a 1188p ma solo in rari casi.

Su PlayStation 5, l'ultimo aggiornamento non sembra aver introdotto delle migliorie tangibili: al contrario, DF evidenzia i problemi della patch di AC Valhalla su PS5 già segnalati dalla community e conferma la presenza di cali di framerate non presenti al lancio e dovuti, presumibilmente, agli interventi compiuti sulla risoluzione dinamica e alla decisione di mantenerne a 1440p il valore minimo di scaling. Quanto alla versione Xbox Series S, Digital Foundry pone l'accento sul lavoro svolto da Ubisoft per garantire una maggiore libertà di scelta agli appassionati grazie alla possibilità, come per le "sorella maggiore" Series X, di attivare una modalità Performance per giocare a 60 frame al secondo.