Assassin's Creed Valhalla: quando esce la modalità Roguelite gratis Forgotten Saga?

Il mese di agosto segna l'arrivo di tante novità per Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft è pronta per "droppare" la nuova modalità roguelite The Forgotten Saga (La Saga Dimenticata) e l'aggiornamento 1.6.0, ma quando esce Forgotten Saga? Ecco la data!

Assassin's Creed Valhalla The Forgotten Saga esce il 2 agosto, The Forgotten Saga introduce una vera e propria modalità Roguelite in Valhalla, il contenuto aggiuntivo è gratis per tutti ed è disponibile su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 e Google Stadia.

Insieme a The Forgotten Saga uscirà anche l'aggiornamento 1.6.0 di Assassin's Creed Valhalla, questo update apporterà una serie di migliorie e ottimizzazioni al gameplay, oltre a risolvere bug e problemi tecnici minori. Da segnalare anche il ritorno della Festa di Sigrblot, l'evento estivo di Assassin's Creed Valhalla prenderà il via il 4 agosto e terminerà il 25 di questo mese.

Assassin's Creed Valhalla continua a rappresentare una delle punte di diamante del catalogo Ubisoft, la casa francese sta continuando ad aggiornare regolarmente il gioco con nuovi contenuti in attesa di svelare il futuro di Assassin's Creed a settembre, alla fine dell'estate ne sapremo quindi assolutamente di più sui nuovi giochi di Assassin's Creed in fase di sviluppo per celebrare il quindicesimo anniversario della saga.