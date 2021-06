Assassin's Creed Valhalla: quando esce il nuovo DLC L'Assedio di Parigi?

Il palco della kermesse dedicata all’Ubisoft Forward dello scorso 12 giugno ha visto la presenza, tra le tante novità comunicate dalla compagnia francese, anche di nuovi aggiornamenti riguardanti il supporto post-lancio di Assassin’s Creed Valhalla, supporto che proseguirà fino al 2022 inoltrato.

In particolare, durante la conferenza è stato presentato il nuovo DLC narrativo che verrà introdotto all’interno del titolo open-world a tema vichinghi di Ubisoft: stiamo parlando dell’attesissimo pacchetto di espansione intitolato L’Assedio di Parigi, il quale trasporterà i giocatori nelle ambientazioni completamente inedite del territorio francese per prendere parte ad una delle battaglie più determinanti per la storia dell’Europa dell’intero alto medioevo.

Sebbene le informazioni rilasciate dagli sviluppatori indichino il periodo estivo di quest’anno come finestra temporale prevista per il rilascio ufficiale dell’espansione, al momento attuale non abbiamo ancora una data precisa a cui fare riferimento, ed è quindi probabile che ulteriori informazioni possano essere condivise da parte di Ubisoft nelle prossime settimane, non appena il prodotto sarà finalmente ripulito da bug e problemi tecnici di sorta e dunque pronto per essere lanciato sul mercato.

Durante l'attesa per l'arrivo dell'espansione potrete comunque dedicarvi alla modalità Sfida di Maestria per Assassin's Creed Valhalla, rilasciata gratuitamente proprio in concomitanza con la settimana dell’E3 attraverso una patch già da ora disponibile per il download, la quale va anche a migliorare la stabilità generale dell’ultima iterazione della saga di Assassin’s Creed.