Assassin's Creed Valhalla: quando esce la patch 1.2.2 e cosa risolve?

Sono trascorsi sei mesi dal lancio e Assassin's Creed Valhalla ha recentemente accolto la sua prima espansione, L'Ira dei Druidi, eppure l'esperienza non può ancora definirsi perfetta. Nel gigantesco open world che abbraccia la Scandinavia e l'Inghilterra ancora persistono dei bug che minano il corretto svolgimento delle quest, e non solo.

I più gravi sono stati risolti, ma c'è ancora del lavoro da fare. Per questo motivo Ubisoft ci tiene costantemente aggiornati sul lavoro dei suoi sviluppatori, che stanno attualmente preparando la patch 1.2.2 di Assassin's Creed Valhalla, la cui finestra di lancio dichiarata è giugno 2021. Tra i bug che verranno sistemati segnaliamo quelli legati alle quest Taken for Granted (la quest scompare dalla lista di quelle completate, l'opzione "Parliamo di noi" sparisce dal dialogo con Randvi), Breaking the Order (Eanbhert è bloccato sottoterra), Prickin the Needle (Needle non può essere ucciso), Binding Fate (il giocatore viene desincronizzato quando entra ad Asgard), Thor the Fishmonger (non è possibile confermare l'uccisione), Have You See This Man (impossibile investigare il terzo indizio), Walls and Shadows (impossibile completare le indagini, gli obiettivi della quest non si aggiornano) e Closing the Vault (Eivor non può interagire con gli NPC).

Ubisoft prevede di risolvere anche dei problemi di progressione rilevati nel DLC L'Ira dei Druidi, tra cui quelli delle missioni Rathdown Build Up (il contatore non si aggiorna recuperando la merce), The Mast of Diplomacy (Eivor rimane bloccato scalando la parete di roccia) e Into the Fog (l'ultimo nemico non può essere ucciso). Trovate la lista completa dei problemi che verranno risolti sul forum ufficiale di Ubisoft.