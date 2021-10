Assassin's Creed Valhalla: il Ragnarok al centro del prossimo DLC? Indizi da un leak

Neanche il tempo di accogliere l'atteso Discovery Tour di Assassin's Creed Valhalla che si inizia già a parlare dei futuri contenuti in arrivo nel titolo Ubisoft. E la prossima espansione potrebbe offrire interessanti sorprese ai fan.

Stando a quanto scoperto dal dataminer francese j0nathan, che in passato aveva già parlato del possibile arrivo di un DLC crossover tra Assassin's Creed Valhalla e Assassin's Creed Odyssey, sembra che il nuovo contenuto aggiuntivo di grossa portata sia incentrato sul Ragnarok, l'evento che nella mitologia norrena porta alla distruzione e la successiva rigenerazione del mondo in seguito all'ultimo grande scontro tra le forze del bene e del male. Il futuro DLC dovrebbe intitolarsi "Dawn of Ragnarok".

Il leaker ha inoltre scoperto i nomi di alcuni trofei da sbloccare, lasciando intendere che le prossime avventure di Eivor dovrebbero svolgersi nella regione di Svartalfheim. Alcuni degli obiettivi richiedono di "potenziare completamente il bracciale di Odino" oppure di sconfiggere "30 nemici con un Atgeir". Inoltre, se il leak dovesse rivelarsi veritiero, il nostro personaggio otterrebbe persino alcuni poteri mitici come una momentanea invisibilità, un'abilità incentrata sul ghiaccio e la possibilità di rianimare un alleato caduto in combattimento.

Per il momento si tratta di semplici supposizioni, non resta che attendere conferme da parte di Ubisoft sul futuro del suo più recente Assassin's Creed.