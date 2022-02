Assassin's Creed Valhalla: in attesa del Ragnarok, ecco le ricche novità della Patch 1.5.0

Con l'approssimarsi del lancio dell'espansione L'Alba del Ragnarok, Ubisoft interviene nuovamente sul codice di Assassin's Creed Valhalla per apportare numerose modifiche e aggiunte con l'aggiornamento che porterà il kolossal GDR alla versione 1.5.0 su tutte le piattaforme.

Il changelog ufficiale della Patch 1.5.0 parte dalla conferma dell'uscita dell'aggiornamento nella giornata di domani, martedì 22 febbraio, a partire dalle 13:00 del fuso orario italiano. La patch richiederà l'installazione di un quantitativo di dati variabile in base alla propria piattaforma d'elezione:

Xbox Series X/S: 12,27 GB circa

Xbox One: 9,84 GB circa

PlayStation 5: 3,60 GB circa

PS4: 7,94 GB circa

PC: 15,09 GB circa

L'update interviene su numerosi aspetti dell'avventura ruolistica di Eivor, dalla "sensibilità" dell'IA nemica nel rilevamento della posizione del protagonista al disimpegno rapido dei PNG ai conflitti, fino a coinvolgere l'IA degli animali selvatici con il nuovo sistema di allerta dei nemici che scatterà ogni volta che rileveranno Eivor nelle immediate vicinanze.

Sempre in tema di innovazioni ludiche, la Patch 1.5.0 introdurrà un nuovo livello di difficoltà con sensibili facilitazioni nel sistema di combattimento e nelle azioni stealth. Non mancano poi delle aggiunte per quanto concerne l'accessibilità del combat system, come il tasso di rigenerazione dell'adrenalina, il quantitativo di danni subiti da Eivor, il moltiplicatore della salute del nemico e altri parametri. Viene infine introdotto il supporto ai controller di Google Stadia e Nintendo Switch Pro per la versione PC di Assassin's Creed Valhalla.