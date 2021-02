Assassin's Creed Valhalla: Razzie Fluviali, guida e ricompense

Il recente aggiornamento 1.1.2 di Assassin's Creed Valhalla ha introdotto, tra le altre cose, anche le tanto attese Razzie Fluviali, con una serie di missioni e sfide da affrontare per ottenere interessanti ricompense.

Dopo esservi assicurati di aver correttamente scaricato e installato l'aggiornamento di Assassin's Creed Valhalla alla versione 1.1.2, dovrete avviare una partita in cui avete completato come minimo l'intero primo arco narrativo. Nel caso in cui non abbiate un salvataggio disponibile con queste caratteristiche, non avrete altra scelta che completare il primo atto della campagna principale del gioco prima di poter utilizzare la meccanica delle razzie lungo i fiumi.

Se invece il salvataggio che avete caricato rispetta i requisiti necessari, appena entrerete in partita all'interno del vostro diario comparirà una nuova quest secondaria chiamata Un fiume da razziare. Questa missione fungerà da tutorial per spiegarvi le basi del funzionamento della razzie vichinghe lungo i fiumi dell'Inghilterra, che potrete successivamente intraprendere in maniera completamente autonoma. Per cominciare la quest non dovrete fare altro che dirigervi a sud-est di Ravensthorpe, seguendo il corso del fiume fino ad incontrare un uomo di nome Vagn, il quale vi inizierà all'arte dei saccheggi fluviali.

Dopo aver completato la missione insieme a Vagn, potrete cominciare ad effettuare razzie in autonomia sui primi due fiumi, ovvero il fiume Exe e il fiume Severn, non prima tuttavia di aver migliorato gli edifici del vostro insediamento per poter accogliere gli uomini che faranno parte del vostro equipaggio per le razzie lungo i fiumi. Durante queste spedizioni potrete attaccare e saccheggiare tre differenti tipologie di insediamenti avversari:

Civili - Gli insediamenti civili, tipicamente piccoli villaggi, sono decisamente meno difesi e più facili da aggredire rispetto a quelli militari, ma bilanciano la loro debolezza con una qualità e quantità di ricompense inferiore in caso di saccheggio andato a buon fine

Ci sono poi due set di sfide con ricompense a tema Assassin's Creed IV Black Flag. La prima richiede di giocare a Razzie Fluviali per un totale di un milione di volte, questa è già stata completata dalla community e dunque potrete ottenere la nave Jackdaw senza nessuno sforzo. La seconda sfida prevede invece di giocare a Razzie Fluviali per un totale i quindici volte, così sbloccherete due oggetti cosmetici per Assassin's Creed Valhalla tratti da Black Flag.