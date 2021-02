Assassin's Creed Valhalla: Razzie Fluviali e un mare di aggiunte con il Title Update 1.1.2

Dai canali social di Ubisoft Italia arriva la conferma del lancio del Title Update 1.1.2 di Assassin's Creed Valhalla su PC e console, con tante novità e migliorie per gli appassionati del GDR vichingo.

Preceduto da una serie di anticipazioni legate ai River Raid di AC Valhalla, il nuovo aggiornamento gratuito del kolossal action ruolistico di Ubisoft è previsto in uscita per il 16 febbraio e richiede il download di un pacchetto di dimensioni variabili tra gli 11 e i 19 GB, in base alla propria piattaforma d'elezione.

Una volta installato il Title Update 1.1.2, insieme al vichingo Eivor sarà possibile svolgere la nuova tipologia di attività delle Razzie Fluviali, con missioni di alto livello che prevedono l'assalto di postazioni nemiche per recuperare armature, equipaggiamenti, argento, libri della conoscenza e rune.

Come promesso da Ubisoft, le sorprese offerte da questo enorme aggiornamento sono davvero tante e comprendono, ad esempio, l'introduzione delle nuove abilità Trappola del berserker, Grido di battaglia e Spallata. Ma non solo.



Il changelog dell'update di AC Valhalla cita anche i nuovi Talenti legati al Trasporto dell'Assassino ( trasporta automaticamente un corpo), Scivolata dell'Assassino (sbilancia i nemici dopo uno scatto), Scatto Navale (aumenta la velocità della nave sacrificando il vigore), Cacciatore di Frecce (aumenta la probabilità di recupero di frecce dagli arcieri abbattuti), Prontezza Guerriera (inizia ogni combattimento con uno slot di adrenalina) e Prontezza Collettiva (l'equipaggio di una nave alzerà gli scudi insieme al personaggio).



A chi ci segue, ricordiamo inoltre che l'azienda videoludica francese ha ribadito la propria volontà di supportare a lungo Assassin's Creed Valhalla per garantire ai giocatori un flusso costante di contenuti che superino, per ricchezza e varietà, quelli della fase post-lancio di AC Odyssey.