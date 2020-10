Assassin's Creed Valhalla: Reebok presenta scarpe e felpe ispirate al gioco Ubisoft

Ubisoft e Reebok annuncia una collaborazione a tema Assassin's Creed Valhalla con il lancio di una capsule collection che include sneakers, abbigliamento e accessori ispirati alla mitologia nordica.

La collezione ha come protagoniste tre modelli di sneakers realizzate in esclusive colorazioni ispirate all'aurora boreale:

Reebok Zig Kinetica: ispirata al buio profondo delle notti nordiche. La sneaker è caratterizzata da una tomaia in mesh sagomato color nero e dalla suola ultra reattiva con il caratteristico design a zig-zag color verde smeraldo. Strizzando l'occhio al Viking lifestyle, la silhouette presenta il simbolo di Synin, un corvo che rappresenta la mitologia nordica e accompagna il protagonista Eivor lungo il suo percorso.

Reebok Club C Revenge: stile semplice e versatile. La silhouette presenta una tomaia in morbido suede con accattivanti dettagli color verde smeraldo e nero; sul tallone è raffigurata una doppia ascia da battaglia, iconico simbolo della cultura vichinga nella mitologia nordica.

Reebok Classic Leather Legacy: ispirata ai modelli rétro running, il nuovo modello lifestyle è perfetto per chi ama fondere passato e presente. La silhouette è caratterizzata da una tomaia cold grey con sfumature in verde smeraldo e sul tallone è raffigurato, in rilievo, un corvo, uno dei simboli più profondi della storia vichinga.

La collezione include anche felpa con cappuccio, cappellino e calze per un total look Vikingo. Ogni capo riporta il logo Assassin's Creed Valhalla x Reebok oltre ai suggestivi simboli tipici della mitologia nordica. I pezzi saranno disponibili in esclusiva su Reebok.it a partire dal 7 novembre e presso rivenditori selezionati dal 11 novembre.