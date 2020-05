Assassin's Creed Valhalla, il reveal è un successo: Ubisoft conferma il record

Organizzato in collaborazione con l'artista BossLogic, l'originale reveal dell'ambientazione del prossimo capitolo della saga Ubisoft è stato capace di catalizzare l'attenzione del pubblico in vista della successiva pubblicazione del primo trailer di Assassin's Creed Valhalla.

Secondo quanto riferito nel corso dell'ultimo meeting finanziario da Frédérick Duguet, CFO della software house francese, "Il reveal è stato spettacolare e ha stabilito un nuovo record per quanto riguarda gli annunci Ubisoft". Effettivamente, i dati condivisi risultano particolarmente notevoli: in soli dieci giorni dalla sua pubblicazione, il trailer di presentazione di Assassin's Creed Valhalla ha superato quota 100 milioni di visualizzazioni, trasformando il filmato nel "trailer più visto nella storia di Ubisoft". Complessivamente, tenendo conto sia del video pubblicato da Ubisoft sia dei contenuti generati dagli utenti, ad oggi si sfiorano le 200 milioni di visualizzazioni.



Parallelamente, ha proseguito Duguet, Assassin's Creed Valhalla è rimasto nella classifica dei trending topic di Twitter per diverse settimane consecutive, mentre Ubisoft ha potuto inoltre notare un incremento nel livello di interesse del pubblico nei confronti degli ultimi due capitoli della longeva saga: Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey. In attesa di poter visionare nuovo materiale tratto dal gioco di ambientazione vichinga, ricordiamo che il team di sviluppo ha recentemente condiviso interessanti dettagli sulla personalizzazione del protagonista di Assassin's Creed Valhalla, Eivor.