Assassin's Creed Valhalla riceve una modalità gratis: la Sfida di Maestria

Annunciata lo scorso mese di marzo in occasione del lancio della Stagione di Ostara, la nuova modalità gratis Sfida di Maestria è ormai vicinissima alla pubblicazione. Con un nuovo trailer, Ubisoft ha annunciato che debutterà in Assassin's Creed Valhalla martedì 15 giugno.

La Sfida di Maestria è una nuova modalità di gioco gratuita basata sui combattimenti e altamente rigiocabile. Un Maestro arriverà all’accampamento, spingendo Eivor ad allenarsi per perfezionare il proprio stile di lotta in una serie di prove incentrati sugli scontri corpo a corpo, sul combattimento dalla distanza e sull'approccio stealth. La modalità offrirà un mucchio di ricompense uniche, tra cui armi, tatuaggi, decorazioni e molto altro. Alla fine, anche Eivor diventerà un maestro!

Potete farvi un'idea più precisa sulla modalità guardando il trailer in apertura di notizia. Ne approfittiamo per ricordarvi che prima del lancio di Sfida di Maestria, fissato per il 15 giugno, c'è un altro importante appuntamento da segnare sul calendario: domani 12 giugno a partire dalle ore 21:00 di svolgerà lo show Ubisoft Forward all'E3 2021, durante il quale verranno svelati anche dei dettagli sul futuro di Assassin's Creed Valhalla.