Assassin's Creed Valhalla riceve un nuovo hotfix: i problemi risolti

Ubisoft continua a lavorare al perfezionamento di Assassin's Creed Valhalla, che nonostante sia disponibile sul mercato da un bel po' di settimane è ancora afflitto da una serie di problematiche più o meno gravi. Oggi 4 marzo è stato pubblicato un nuovo hotfix che interviene su due differenti bug.

L'hotfix del 4 marzo per Assassin's Creed Valhalla, già disponibile via server su tutte le piattaforme, risolve anzitutto il bug che impediva ai giocatori di utilizzare l'Assassinio Garantito dopo aver acquisito l'abilità Shoulder Bash. In aggiunta a ciò, ha rimosso il glitch della scatola all'interno della nuove modalità Razzie Fluviali. Nel caso in cui i problemi dovessero continuare a presentarsi, Ubisoft invita i giocatori a seguire questo procedimento:

Create un salvataggio manuale;

Chiudete completamente il gioco, poi avviatelo di nuovo;

Caricate il salvataggio manuale che avete creato;

A questo punto dovreste essere in grado di avanzare nella quest.

Ancora nulla da fare per i problemi all'avanzamento in attività e missioni come A Brother's Keeper, Pig of Prophecy, Taken for Granted e The Seas of Fate, che ancora perdurano nel gioco. Trovate la lista completa dei bug di Assassin's Creed Valhalla a questo indirizzo.