Assassin's Creed Valhalla e il ritorno della Lama Celata: le origini dell'arma in video!

Mentre i giocatori si preparano a vestire i panni di Eivor all'interno di Assassin's Creed Valhalla, emergono sempre più dettagli legati a quelle che saranno le dinamiche di gameplay caratterizzanti questo nuovo capitolo della saga Ubisoft.

Tra gli elementi già ufficialmente confermati in sede di reveal del gioco, figura il ritorno dell'amata Lama Celata, tratto da sempre percepito dal pubblico come fortemente distintivo del ruolo di Assassino. All'interno dell'universo vichingo, l'arma avrà un grande potenziale offensivo: è infatti stato reso noto dalla software house francese che la Lama Celata ucciderà l'avversario sul colpo all'interno di Assassin's Creed Valhalla.

In attesa di poter mettere alla prova lo strumento lungo i campi di battaglia della Britannia del IX secolo, la Redazione di Everyeye ha scelto di accompagnarvi in un viaggio alla scoperta delle origini e dell'evoluzione dell'iconica lama degli Assassini di casa Ubisoft.



