Assassin's Creed Valhalla, la Roadmap del 2022: Patch 1.5 e Weekend Gratis in arrivo

In questi concitati giorni che precedono il lancio della massiva espansione L'Alba del Ragnarok, i ragazzi di Ubisoft hanno condiviso la prima roadmap del 2022 per Assassin's Creed Valhalla, delineando i contenuti e le iniziative in arrivo nelle prossime settimane.

Come avevamo ipotizzato pochi giorni addietro, martedì 22 febbraio arriverà la patch 1.5 di Assassin's Creed Valhalla. La casa francese non ha svelato alcun dettaglio in merito (per il changelog dovremo attendere probabilmente lunedì prossimo), tuttavia l'immagine d'anteprima mostra un paesaggio lavico, dunque è possibile che stiano per arrivare nuovi contenuti da affrontare, magari nell'ambito di una nuova Stagione. Si tratta, dopotutto, di una patch "maggiore", quindi ci aspettiamo qualcosa di più dei seppur necessari fix (come quello per la quest "Tempesta in Arrivo").

È altrettanto probabile che la Patch 1.5 sia destinata ad aggiungere il supporto all'espansione L'Alba del Ragnarok (che nella Roadmap risulta fissata, come già noto, al 10 marzo 2022), oppure alla Complete Edition spuntata di recente nel database del Microsoft Store.

Secondo i rumor, la Complete Edition debutterà il 24 febbraio, e non a caso quel giorno comincerà un weekend di gioco gratis che si protrarrà fino al 28 febbraio. Durante i giorni programmati tutti i giocatori di tutte le piattaforme potranno provare Assassin's Creed Valhalla senza spendere neppure un centesimo. Si preannunciano settimane interessanti per tutti i giocatori di Valhalla - e per coloro che desiderano diventarlo..